Joke Van de Velde telt 2.299 euro neer voor luxueus verblijf op Rock Werchter IDR

05 juli 2018

19u21 0 Celebrities Dat niet iedereen geboren is om in een klein tentje te kamperen op een festival? Dat hoeven we je ongetwijfeld niet meer te vertellen. Voor die mensen heeft Rock Werchter met Rockvillage een geweldig alternatief. Ex-Miss Belgie Joke Van de Velde (38) verblijft er in een Rocksuite. "Het is klein, maar ik heb wel een eigen douche en toilet", klinkt het.

Al moet je voor dat beetje comfort wel extra in de buidel tasten. Zo kost een verblijf voor vier nachten 2.299 euro, zonder een toegangsticket voor het festival. Prijzig, maar Joke had het er graag voor over.

"Ik deel deze suite met een vriend, maar ik vind het niet erg om iets meer te betalen, want het is de allereerste keer dat ik naar Rock Werchter kom. Ik ben niet zo'n fan van drukke mensenmassa's, dus qua vuurdoop kan het festivalterrein wel tellen. Dat het in Rockvillage rustiger is, vind ik dan ook een hele opluchting. Ik kan relaxen, rustig een dutje doen als ik dat wil en ik sta toch op een kwartiertje op de wei. Toen ik jonger was, had ik er absoluut geen problemen mee om in een tentje te liggen tussen andere festivalgangers, maar ik ben al een dagje ouder hé. (lacht)"

Dit krijg je:

* High end accommodatie met een keycard voor twee personen

* Beddengoed en handdoeken

* Privédouche en - toilet

* Ruime wastafel met spiegel

* Airconditioning

* Verschillende stopcontacten

* Rookalarm

* Een voucher voor vers fruit

* Luxe ontbijt

* Dagelijkse krant, aan de deur geleverd