Joke van de Velde goes Baywatch

Baywatch, the movie is uit bij ons op DVD. En om dat in gepaste stijl te vieren werd Joke van de Velde ingehuurd. Zwemparadijs S&R Rozebroeken in Gent kreeg een hele makeover. Het kleurde voor één dag niet roze, maar vuurrood! Joke hield knappe redder Jarne van het zwemparadijs een hele namiddag gezelschap. Wie wilde kon met hen op de foto. Geen Dwayne ‘The Rock’ Johnson en Zac Efron - de hoofdrolspelers in de film maar mocht er ooit een Vlaamse versie komen dan hebben Joke en Jarne bij deze al auditie gedaan.

