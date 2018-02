Joke Van de Velde bestolen door eigen poetsvrouw: "Je kan niemand meer vertrouwen" TDS

Vlak voor ze naar de Gouden Schoen wou vertrekken, heeft Joke Van de Velde een verbijsterende vaststelling gedaan. De ex Miss wou bij haar ouders een aantal kostbare juwelen ophalen voor het gala, maar die bleken verdwenen. "Ik ben bestolen door de poetsvrouw die we - jammer genoeg - vertrouwden", zucht Joke.



Het gala van de Gouden Schoen serveert ieder jaar weer de nodige bekende gezichten, glamour en glitter op de rode loper. Een van de genogden dit jaar was ook Joke Van de Velde, die zich voor het evenement tip top wou uitdossen. Of dat was thans de bedoeling. "Want toen ik mijn juwelen wou ophalen bij mijn ouders in Melle, bleken er een aantal exemplaren spoorloos te zijn. Het waren belangrijke juwelen voor mij, ze hadden vooral een emotionele waarde."

Van de Velde weet intussen ook dat de juwelen niet gewoon verdwenen zijn, maar werden gestolen. "Door onze eigen poetsvrouw, die we jammer genoeg vertrouwen", zegt Joke. Ze ging meteen naar de politie. "Om aangifte te doen en klacht in te dienen. De zaak is nu in handen van het parket en wordt verder onderzocht."

Door de diefstal liet Joke het gala van de Gouden Schoen aan zich voorbijgaan. "Omdat ik zo geschrokken was had ik daar totaal geen zin meer in", zegt Joke. "En ik hoop van harte dat ik mijn juwelen nog zal terugzien, want emotionele waarde kan je nooit terugkopen. Ik ben geraakt in mijn vertrouwen, blijkbaar kan je tegenwoordig echt niemand meer vertrouwen."