Johny Voners brengt kookboek 'Dagschotels' uit 13u01

Bron: Radio 1, vrtnws 3 BELGA Celebrities Acteur Johny Voners, vooral bekend als Xavier Waterslaeghers in 'De Kampioenen', brengt volgend jaar een kookboek uit met als titel 'Dagschotels'. Dat onthulde hij in 'De bende van Annemie' op Radio 1.

Voners deed smalend over BV's die een kookboek op de markt brengen, maar bekende dat zijn stiefzoon hem erop wees dat hij wel iets met 'dagschotels' (zoals Xavier zijn pint noemt in de populaire soap) kon doen. Voor zijn kookboek, dat volgend jaar uitkomt, gaat Voners op zoek naar daggerechten in Vlaamse restaurants en brasseries.

Voners noemt het een ludiek project, dat zich zowel richt op huismoeders als op 18- tot 20-jarigen.