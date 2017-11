Johnny Trash getrouwd in Las Vegas Patrick Vertommen

13u29

Bron: eigen berichtgeving 35 Facebook Johnny Trash getrouwd in Las Vegas Celebrities De bekende Leuvense muzikant en stand-up comedian Johnny Trash is getrouwd met zijn vriendin Natalie Kamers. Zoals te verwachten viel, deed hij dat niet op een traditionele manier. Trash trok met zijn aanstaande bruid naar Las Vegas in Amerika waar ze in stijl tot man en vrouw werden verklaard in ‘A Little White Wedding Chapel’.

“We zijn getrouwd in Vegas en er is nu geen weg meer terug”, aldus Johnny Trash die samen met Natalie een liedje zong om de heuglijke gebeurtenis muzikaal te vieren in een videoboodschap op Facebook.