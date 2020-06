Johnny ‘Jack Sparrow’ Depp brengt virtueel bezoek aan kinderziekenhuis MVO

19 juni 2020

20u24

Bron: ANP 0 Celebrities Johnny Depp (57) is vrijdag in zijn verkleedkist gedoken om de kinderen van het Queensland Children’s Hospital in Australië een virtueel bezoek te brengen als Captain Jack Sparrow, zijn beroemde personage uit de ‘Pirates of the Caribbean’-films.

In samenwerking met Juiced TV hees de acteur zich in zijn piratenkloffie, compleet met make-up en typerende baard, om voor zijn webcam de patiëntjes in het ziekenhuis gedag te zeggen. “Het is een paar jaar geleden dat ik er ben geweest en ik miste het en wilde even hallo zeggen”, zegt Johnny aan het begin van de video.

Captain Jack beantwoordde tijdens het gesprek vragen van kinderen en speelde een paar spelletjes met hen. “Dit was een van de mooiste dingen die ik ooit heb meegemaakt”, bekent hij. “Dat komt door jullie toewijding aan dit project en omdat jullie voor elkaar zorgen en elkaar helpen in vreemde en verwarrende tijden.”