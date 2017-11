Johnny Hallyday ligt al dagen in ziekenhuis: intimi "bezorgder dan ooit" MVO

10u03 0 AFP Celebrities De gezondheid van Franse zanger Johnny Hallyday is er weer op achteruit gegaan. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis in de nacht van zondag 12 op maandag 13 november.

De zanger werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in ademnood kwam. Hij was eerder al in behandeling voor longkanker, en zou binnenkort opnieuw een chemokuur toegediend krijgen.