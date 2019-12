Johnny Depp wil naar Rusland uitwijken Redactie

18 december 2019

06u00

Bron: Primo 0 Celebrities In de States is hij het spuugzat en als hij ergens heen wil, dan is het wel naar Rusland. Johnny Depp heeft het gehad met zijn moederland, vooral na de steeds hoger oplopende ruzies met zijn ex Amber Heard en de pijnlijke rechtszaken die daarvan het gevolg zijn.

De echtscheiding met Amber Heard verloopt immers allesbehalve amicaal en het wederzijds schelden stopt maar niet. De biseksuele Amber beschuldigt haar ex van dronken agressie, hij zegt dat het geweld juist van haar kwam en dat ze hem ooit een fles naar het hoofd gooide.

Hoge advocatenkosten

Vorige maand moest Depp nog 360.000 dollar aan advocatenkosten betalen en het ziet er niet naar uit dat zijn advocaten en die van Amber snel tot een vergelijk zullen komen. Ondertussen blijven de kosten lopen, wat Depp er al toe heeft gedwongen enkele huizen te verkopen. Zijn fortuin dat vroeger werd geschat op 650 miljoen dollar, zou nu nog slechts een derde bedragen.

Ok da’s nog veel geld, maar als je leeft als een ster, wordt dat sneller opgesoupeerd dan je zou denken. Daarom denkt de acteur er aan de States te verlaten en uit te wijken naar Rusland, de Franse acteur Gérard Depardieu (70) en actiefilmheld Steven Seagal (67) achterna. “Ook al heeft hij ook daar niet veel te zoeken”, zegt een vriend. “Zijn laatste vriendin, de Russische danseres Polina Glen (24), heeft hem net de bons gegeven. Of hij daar dus veel soelaas zal vinden, is zeer de vraag. Ik vrees dat hij er enkel nog veel eenzamer zal worden.”