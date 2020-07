Johnny Depp versus Amber Heard: de spraakmakende foto’s waarmee ze allebei hun gelijk proberen te halen Redactie

09 juli 2020

00u21 0 Celebrities “Nee, ik heb Amber nooit geslagen!” Ook op de tweede procesdag in de rechtszaak tegen News Group Newspapers en de Britse tabloid ‘The Sun’ blijft Johnny Depp (57) zijn onschuld uitschreeuwen. Alle beweringen van zijn ex Amber Heard (34) doet hij af als onzin. Opvallend wel: de kemphanen gooien nu ook spraakmakende foto’s in de strijd om hun eigen gelijk te bewijzen.



Is Depp een ‘wife beater’ (een vrouwenmepper; nvdr), zoals in de titel van een stuk in ‘The Sun’ stond? Op die vraag moet rechter Andrew Nicol een antwoord zien te vinden, maar de protagonisten maken het hem niet makkelijk.

Zo is er bijvoorbeeld die foto uit 2013 waarbij Depp uitgeteld op de grond van de slaapkamer lijkt te liggen. Speelde overmatig drankgebruik misschien een rol? “Niets van”, riposteerde de acteur. “Ik was aan het slapen en mijn hoofd lag op een kussen.”

Op het plaatje bovenaan dit stuk is te zien hoe Depp op een ziekenhuisbrancard ligt. Volgens de acteur is dat het bewijs dat de rollen omgedraaid waren: hij was het slachtoffer, Heard kon haar temperament niet bedwingen.

“Ze had twee wodkaflessen naar mijn hoofd gegooid”, luidde zijn versie. “Door de scherven heb ik mijn vingertopje verloren. En ze drukte ook nog een sigaret uit op mijn wang. Dat is allemaal gebeurd op 8 maart 2015, een van de dagen waarop ik haar zogezegd gegijzeld hield. Van haar ziekelijke beweringen klopt met andere woorden geen jota.”

Volgens Heard zat het verhaal echter iets anders in elkaar. Ze kregen ruzie aan de telefoon, waarna Depp uit woede zijn gsm tegen het glas aan de muur gooide. Resultaat: vingertopje kwijt. Aan de rechtbank nu om te oordelen wie van beide ex-geliefden de waarheid vertelt.

