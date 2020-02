Johnny Depp stuurde woedende sms'en naar vriend: “Ik wil Amber Heard verdrinken en dan verbranden” BDB

26 februari 2020

21u17

Tijdens een hoorzitting in de Londense rechtbank zijn nieuwe details bekendgemaakt over de tumultueuze relatie tussen Johnny Depp (56) en z'n ex Amber Heard (33). "Ik wil haar verdrinken en dan verbranden", sms'te Depp in 2013 naar een goeie vriend. De ex-geliefden zijn al een hele tijd in een juridische strijd verwikkeld over beschuldigingen van huiselijk geweld.

De saga tussen Johnny Depp en z’n ex Amber Heard sleept al een hele tijd aan. Na hun scheiding in 2017 beschuldigde de actrice de ‘Pirates Of The Caribbean’-ster van fysieke mishandeling. Depp bleef ontkennen, maar kon niet verhelpen dat hij voor de leeuwen werd geworpen. Filmliefhebbers wilden hem zelfs niet meer op het grote scherm zien. Het tij begon te keren toen begin februari een audiotape van Heard gelekt werd, waarin zij zegt dat ze haar toenmalige echtgenoot geslagen heeft. Hoe de vork precies aan de steel zit, moet een rechtszaak tussen de twee uitwijzen.

Nieuw bewijsmateriaal

De acteur klaagde Amber aan wegens smaad, maar die zaak wordt pas in augustus behandeld. Daarnaast sleepte Depp ook de Britse tabloid The Sun voor de rechter omwille van een artikel waarin de krant beweerde dat de acteur gewelddadig was in z’n huwelijk. In die zaak vond woensdag een eerste hoorzitting plaats.

Tijdens de behandeling werd nieuw bewijsmateriaal naar voren gebracht. Zo werden enkele onthullende sms’en voorgelezen die Depp naar z’n goede vriend en collega Paul Bettany gestuurd heeft. “Laten we Amber verbranden”, schreef hij in 2013. “Of nee, laten we haar eerst verdrinken. En daarna neuk ik haar om zeker te weten dat ze dood is.”

(Lees verder onder de foto.)

Andere berichten bewijzen dat alcohol een grote invloed had op het gedrag van Depp. “Ik ga stoppen met drinken”, stuurde de acteur naar dezelfde vriend in 2014. “Ik heb de hele nacht gedronken vooraleer ik Amber ging ophalen om naar L.A. te vliegen. Het was lelijk man. Ik had dagen niet gegeten, een halve fles whiskey gedronken, tientallen vodka’s met Red Bull, 2 flessen champagne en pillen geslikt. Wat krijg je dan als je op een vliegtuig stapt? Een kwade klootzak die iedereen beledigt die in de buurt komt. Ik ben er klaar mee.”

Dat laatste bericht toont volgens de advocaat van The Sun aan dat er wel degelijk sprake was van een gewelddadige relatie. “Hij slingerde op die vlucht allerlei beledigingen naar het hoofd van Amber, schopte haar in de rug, gooide een schoen naar haar en verloor dan het bewustzijn op het toilet van het vliegtuig”, klonk het. Depp zelf ontkent dat hij dronken en gewelddadig was tijdens de vlucht.

De acteur was zelf aanwezig tijdens de zitting. Zijn advocaat beklemtoonde dat de acteur wel degelijk de waarheid spreekt in de zaak. “Niet hij, maar Amber is de schuldige. Johnny is zelf fysiek mishandeld.” De volledige hoorzitting vindt plaats op 23 maart.