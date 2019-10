Johnny Depp sluit deal met oud-advocaten, maar rechtszaken blijven komen SDE

31 oktober 2019

07u56

Bron: Deadline 0 Celebrities Een maand voordat de rechtszaak van Johnny Depp (56) tegen zijn voormalig advocaten van start zou gaan, hebben de partijen een overeenkomst gesloten. Volgens Deadline krijgt de acteur zo'n tien miljoen dollar van het advocatenkantoor.

De ‘Pirates Of The Caribbean’-ster eiste 50 miljoen in de zaak, waarin hij zijn oud-raadsmannen van wanpraktijken beschuldigde. Het kantoor liet woensdag weten een deal te hebben gesloten "voor een fractie van de oorspronkelijke eis" en stelde: "alhoewel dit bedrijf er alle vertrouwen in had de rechtszaak te winnen, zijn we tevreden met de afhandeling van de zaak waardoor de firma deze eindeloze procedure kan afsluiten." De advocaat van Depp had een iets andere kijk op de zaak: “Het advocatenkantoor dat voordien gekend was als Bloom Hergott (...) vermeed de schande van het bewijs in een publieke rechtszaak door meneer Depp een som van acht cijfers te betalen. Ze hebben wel gelijk dat een som van acht cijfers een fractie van negen cijfer is.”

Smeergeld

Deze ene rechtszaak mag dan afgehandeld zijn, toch moet Depp in februari opnieuw naar de rechtbank. Dan staat hij tegenover zijn ex-vrouw Amber Heard. Hij beschuldigt haar van smaad, omdat de actrice hem er in interviews van beschuldigd haar mishandeld te hebben tijdens hun huwelijk. In die zaak heeft Heards team deze week trouwens een verzoek ingediend om documenten van de voormalige zakenpartners van Depp in te kijken. Die zouden een inkijkje kunnen geven in betalingen die gebeurd zijn om mishandeling, drug- en alcoholmisbruik van de acteur te verbergen. “Wat bijzonder noemenswaardig is, is dat TMG - naar eigen zeggen - zich bewust was dat meneer Depp mevrouw Heard gewelddadig mishandeld had en dat hij zijn medewerkers onder druk gezet had om valse verklaringen af te leggen dat ze zich niet bewust waren van dit feit", staat er in de documenten. “TMG betaalde ook miljoenen dollars aan verschillende leden van het personeel van meneer Depp, velen van hen die ook getuige zullen zijn in deze rechtszaak, en miljoenen dollars om meneer Depp te ‘redden uit verschillende legale crisissen’ en om ‘zwijggeld uit te betalen’.”

Later volgend jaar moet Depp zich ook nog verdedigen in een andere mishandelingszaak. Een medewerker van de film ‘City of Lies’ beweert door de acteur te zijn geslagen op de set omdat de opnames te lang zouden uitlopen.