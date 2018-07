Johnny Depp sluit deal met ex-managers MVO

17 juli 2018

07u00

Bron: ANP 0 Celebrities Johnny Depp (55) is tot een akkoord gekomen met zijn voormalig management. Eerder klaagde hij The Management Group (TMG) aan voor fraude en eiste hij 25 miljoen dollar van het bedrijf.

De acteur beweerde in rechtbankdocumenten van begin 2017 dat hij door het mismanagement van TMG tientallen miljoenen was verloren en allerlei persoonlijke bezittingen had moeten verkopen om dat te compenseren.

Het afgelopen jaar kwamen de ex-managers van de acteur met oude correspondentie op de proppen, waaruit blijkt dat zij hebben gewaarschuwd dat zijn extravagante levensstijl niet houdbaar was. Het voormalig management berekende dat Johnny zo'n 1,75 miljoen dollar per maand uitgaf.

De rechtszaak zou over een maand dienen, maar bronnen van E! meldden maandag dat de partijen een overeenkomst zijn aangegaan. Wat daar precies in is afgesproken, is niet bekend.