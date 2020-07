Johnny Depp schreef met afgekapte vinger in bloed ‘I love you’ op spiegel LOV

09 juli 2020

17u13

Bron: Reuters 12 Celebrities Op de derde procesdag in de rechtszaak Johnny Depp (57) tegen News Group Newspapers en de Britse tabloid The Sun onthulde z’n ex Amber Heard (34) dat ze hem verzorgde op een privé-eiland in de Bahama’s waar hij afkickte van medicatie. Daar zou hij haar ook aangevallen hebben, beschuldigingen die Depp met klem blijft ontkennen. Er kwamen ook lugubere foto’s naar buiten met een bloederig opschrift op een spiegel.



De derde dag van het proces begon met de vraag waarom Depp in augustus 2014 naar zijn privé-eiland in de Bahama’s was getrokken. “Dat was het laagste punt in mijn leven”, vertelde de acteur. Hij was naar het eiland getrokken om te vechten tegen zijn verslaving aan medicatie op voorschrift. Johnny zou enorm veel pijn hebben gehad, met spastische aanvallen, waarbij hij met momenten zelfs op de grond lag te huilen. Daarbij beschuldigde hij Amber Heard, die mee was gekomen om hem te verzorgen, ervan dat ze medicatie die het afkickproces makkelijker zou hebben gemaakt, van hem weghield. Hij noemde het “één van de wreedste dingen die ze ooit heeft gedaan.”

De tegenpartij ontkent die claims, en zegt dat Heard de instructies van dokters volgde. Daarbovenop zou Depp haar in een agressieve bui hebben aangevallen. De actrice contacteerde een verpleegster die op het eiland verbleef om hulp te vragen. “Ik heb haar niet geduwd of aangevallen op welke manier dan ook. Ik was niet in staat om ook maar iets te doen”, verdedigde Johnny zich.

Er werden ook sms'jes voorgelezen waarin de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur zijn ex bedankt. “Dank je wel om me te helpen met verdomme clean te worden.” Hij stuurde ook berichten naar zijn schoonmoeder, waarin hij Heard ophemelde voor het “verzorgen van deze oude junkie” en dat “het alleen aan Amber te danken is dat hij erdoor is geraakt.”

Bebloed opschrift

Later in het proces kwam een luguber voorval aan het licht. Depp en Heard zouden in 2015 in Australië, waar de actrice was voor opnames, een gevecht hebben gehad. Johnny was naar verluidt jaloers op de goede relatie tussen Heard en collega-acteur Billy Bob Thornton. Daarop zou hij haar in het gezicht hebben geslagen, tegen de koelkast geduwd en in haar gezicht gespuwd. Vervolgens pakte hij Amber bij de nek en zei dat het ‘makkelijk zou zijn om haar nek om te wringen’. Er werd ook met flessen gegooid, waarbij Johnny het topje van zijn vinger verloor.

Wanneer Amber zich opsloot in een slaapkamer en de deur barricadeerde, schreef Johnny met zijn bebloede vinger ‘I love you’ op een spiegel. “Volledig verzonnen en foutief”, zei Depp over het verhaal. Wel zegt hij dat er een gevecht tussen de twee is geweest, omdat hij Heard een huwelijkscontract wou laten ondertekenen. Volgens hem zat hij op dat moment ook niet aan de drank. Het verloren vingertopje zou de schuld van Amber zijn, die twee wodkaflessen naar hem gooide, waarop hij zijn vinger brak en het topje verloor.

“Toen kreeg ik een soort van zenuwinzinking. Ik kon niet leven, ik wou niet leven”, zegt Johnny over dat moment in de rechtbank. Daarop begon hij boodschappen op de muur en spiegel te schrijven. Dat deed hij eerst met zijn bebloede vinger, waarmee hij ‘I love you’ schreef, voor hij overging naar stiften en verf. Doelend op de affaire van Amber met haar co-ster, schreef hij ‘Starring Billy Bob en 'makkelijke’ Amber’ op de spiegel. Vervolgens urineerde Johnny op de vloer en trok hij een telefoon van de muur. Volgens de assistent van Depp werd er voor 75.000 dollar (zo'n 66.000 euro) aan schade vastgesteld.

