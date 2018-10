Johnny Depp reageert voor het eerst op de mishandeling van zijn ex-vrouw: "Ik, een gewelddadige echtgenoot? Het idee alleen al doet me zoveel pijn" KDL

03 oktober 2018

09u21

Bron: GQ 0 Celebrities Johnny Depp (55) ontkent dat hij zijn ex-vrouw, actrice Amber Heard (32), ooit mishandeld heeft. De actrice daagde Johnny midden 2016 voor de rechter omdat ze een contactverbod wilde nadat Johnny haar had aangevallen. "Ik, een gewelddadige echtgenoot? Het idee alleen al doet me zoveel pijn", reageert Johnny nu in GQ.

Johnny Depp en Amber Heard gingen in 2016 na een lange vechtscheiding uit elkaar. De actrice beschuldigde de acteur en zanger destijds van fysieke en verbale mishandeling. Zo vertelde ze ondermeer dat Johnny met een iPhone naar haar gezicht had gegooid tijdens een ruzie. Naast het contactverbod dat Johnny daarvoor opgelegd werd door de rechtbank moest hij Amber ook zeven miljoen dollar betalen na hun scheiding.

Quasimodo

Johnny heeft in het magazine GQ nu zelf voor het eerst gepraat over de beschuldigingen aan zijn adres, die hij altijd ontkend heeft. "Ze veranderden me plots van Assepoester naar Quasimodo, een beest", zegt de acteur en zanger. "Het doet pijn. Zeker omdat ik ervan beschuldigd werd iemand te zijn die eigenlijk mijlenver staat van de persoon die ik in werkelijkheid ben. Ik voelde dat mensen anders naar me keken na de beschuldigingen. Iemand pijn doen die je graag ziet? Neen, dat klinkt niet als mezelf."

(lees verder onder de foto)

Gek

"In eerste instantie heb ik gewoon gezwegen. Ik wist dat deze zaak voor de rest van mijn leven aan mij zou blijven hangen en ik ging gewoon door. Ik dacht: 'zeg wat je te zeggen heb en mijn advocaten zullen het allemaal regelen'." Johnny blikt ook terug op hoe hij in de pers omschreven werd. "Ze schreven dat ik gek was, dat ik getest moest worden. Echt belachelijke dingen." Johnny sluit het interview af met het feit dat hij blijft geloven dat zijn onschuld bewezen zal worden. "Ik ben ervan overtuigd dat de waarheid aan het licht zal komen en dat mijn reputatie hersteld zal worden."