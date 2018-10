Johnny Depp reageert op heisa: "J.K. Rowling weet dat ik onschuldig ben" TK

12 oktober 2018

10u29

Bron: ANP 0 Celebrities J.K. Rowling had geen moeite Johnny Depp te casten in de 'Fantastic Beasts'-films, omdat ze weet dat hij onterecht beschuldigd is van huiselijk geweld. Dat stelt de acteur althans in een interview met Entertainment Weekly.

De schrijfster kreeg vorig jaar veel kritiek toen bleek dat Depp de rol van Grindelwald speelt in de filmreeks. Hij werd eerder dat jaar beschuldigd van mishandeling door zijn ex-vrouw Amber Heard. Rowling gaf destijds een verklaring af, waarin ze zei: "Op basis van ons begrip van de omstandigheden, voelen de filmmakers en ik ons niet alleen goed over onze oorspronkelijke casting, maar zijn we oprecht blij dat Johnny een belangrijk personage speelt in de films."

In het interview met Depp, dat vandaag uitkwam, vertelt de acteur dat hij het vervelend vond dat de Harry Potter-schrijfster zich moest verantwoorden voor haar keuze. "Maar J.K. heeft het bewijs gezien en weet daardoor dat ik vals ben beschuldigd, en dat is waarom ze me publiekelijk heeft gesteund", aldus Depp. "Ze neemt dit soort zaken niet lichtzinnig op. Ze zou zich er niet over hebben uitgesproken als ze de waarheid niet kende. Dat is waarom ze dat heeft gedaan."