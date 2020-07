Johnny Depp raakte 650 miljoen dollar kwijt: “Daarom was ik in zo’n slecht humeur tijdens mijn ruzies met Amber” MVO

13 juli 2020

13u53

Bron: Sky News 2 Celebrities Een nieuwe week, een nieuwe bewogen dag in de rechtszaak tussen Johnny Depp (57) en The Sun. Vandaag werd er gefocust op het jaar 2015, waarin Depp zijn ex-vrouw Amber Heard (35 ) geslagen zou hebben op vakantie en tijdens een Thanksgiving-etentje. Johnny ontkent dat alles met klem, maar onthulde wel dat hij in een slechte bui was omdat hij pas 650 miljoen van zijn fortuin had verloren.

Het gekibbel tussen Depp en Heard begon blijkbaar al tijdens hun huwelijksreis. Amber beweert namelijk dat Johnny haar destijds geslagen heeft op de trein. Hij zou haar bij de haren hebben gegrepen en haar zo hebben meegesleurd. Volgens de advocaat van Depp kon dat echter niet, omdat Johnny’s vinger toen nog in het gips zat. Tijdens de vorige zitting had men het namelijk al over een bloederig voorval waarbij Depp zijn vingertopje kwijtraakte tijdens een heftige ruzie. “Zo’n verband maakt het toch moeilijk om iemand bij het haar te grijpen?”, aldus zijn verdediging.

“Amber was de geweldpleger”

Later in 2015, tijdens een Thanksgiving-feestje, zou er nog veel meer zijn misgelopen. “Johnny heeft haar door de kamer heen gegooid, haar kleren gescheurd en een glas wijn op haar kapotgeslagen. Vooral door dat laatste heeft ze ernstige verwondingen opgelopen”, aldus de advocate van Heard. Johnny beweert dan weer iets heel anders. Volgens hem was Amber de gewelddadige van de twee. “Zij deelde een vuistslag uit”, verklaart hij onder eed. “Zij was het die mij aanviel.” Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt inderdaad dat Johnny tegen Amber zei: “Jij hebt me gewoon een vuistslag gegeven. Je stapte specifiek op mij af met de bedoeling om me te slaan”, waarop Amber hem niet tegenspreekt. Johnny geeft wel - alweer - toe dat het mogelijk is dat hij haar op Thanksgiving “per ongeluk” weer een kopstoot gaf. “Ik denk dat onze voorhoofden misschien even tegen elkaar zijn gebotst, ja”, klinkt het.

Johnny ging nog een stapje verder: “Alles waar Amber mij van beschuldigd is iets dat zíj mij heeft aangedaan. Dat patroon begon ik al snel op te merken. Ze neemt haar eigen acties en schrijft ze aan mij toe. Maar dat zijn leugens.”

Toen Depp vervolgens werd gevraagd of hij de ‘per ongeluk uitgevoerde kopstoot’ had verzonnen, hield hij voet bij stuk: “Nee, het was wel degelijk per ongeluk. Ik probeerde mezelf te verdedigen omdat zij mij wilde slaan.”

Bankroet

Johnny geeft echter een reden voor zijn aanhoudende slechte humeur. “Het begon tijdens de verjaardag van Amber in 2016", legt hij uit. “Ik kwam net uit een ‘slechte meeting’ waarin me verteld werd dat er 650 miljoen dollar (534 miljoen euro) van me was gestolen door mijn voormalige managers. Daarom was ik in zo’n vreselijk humeur.” Vlak na die meeting zou hij een fysieke aanvaring met zijn toenmalige vrouw hebben gehad. “Ik was buiten mezelf. Zij was kwaad omdat ik me afzonderde om te lezen, in plaats van naar haar feestje te gaan. Ik wilde confrontatie die dag vermijden, maar zij kwam naar mij toe om ruzie te maken. Ze sloeg me terwijl ik gewoon in bed zat.”

Erin Boerum, een vriendin van Amber, beweert iets anders. “Johnny heeft haar wel degelijk geslagen op haar verjaardag. Toen ze terugkwam van de slaapkamer zag ze er warrig uit en haar lip bloedde.” De verklaring van Johnny?: “Amber heeft gewoon heel droge lippen die gemakkelijk uit zichzelf gaan bloeden.”

“Ik hou van je alsof je mijn zoon was”

Het juridisch team van Depp gebruikt ook één van de sms’jes van Ambers vader als bewijsmateriaal. De man stuurde Johnny na Ambers verjaardag een berichtje waarin hij zei: “Het gaat niet goed met Amber, ze heeft hulp nodig. En jij hebt hulp nodig met je drugs- en drankprobleem. Maar ik hou nog steeds van jou zoals van een zoon of een broer.”

“Als iemand je dochter met haar haren van de trap sleurt, haar haren uittrekt, haar slaat... Zou je dan nog steeds sturen dat je van die man houdt zoals een zoon of een broer?”, aldus de advocaat van de acteur. “Nee, dat zou je niet doen.”

Winona Ryder

Het proces tussen Depp en The Sun zal nog twee weken duren. Deze week zal ook zijn ex, Winona Ryder, getuigen. Zij zal de kant van Johnny kiezen, zo maakte ze op voorhand al bekend in een statement. “Ik herinner me hem als een lieve, zorgzame man”, liet ze optekenen. “Ik kan me niet inbeelden dat hij ooit iemand zou slaan.”

