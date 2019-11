Johnny Depp produceert Michael Jackson-satire MVO

29 november 2019

10u00

Bron: ANP 0 Celebrities Het productiebedrijf van Johnny Depp brengt een satirische musical over het leven van Michael Jackson op de planken. In het theaterstuk wordt het verhaal verteld vanuit het oogpunt van de beroemde handschoen van de King of Pop.

Volgens de makers is de musical “een kijkje in de werking van de vreemde machten die Michael vormden en de schandalen die zijn reputatie om zeep hielpen”. De pratende en dansende handschoen wordt volgens de New York Post in het stuk bijgestaan door acteurs en poppen die onder meer de Jackson 5 en chimpansee Bubbles moeten voorstellen.

De musical moet eind januari al van start gaan in Los Angeles. Of Depp zich ook persoonlijk met het theaterstuk bemoeit, is niet duidelijk.