Johnny Depp mag verder procederen tegen ex Amber Heard

30 maart 2020

09u03

Bron: ANP 0 Celebrities De rechtszaak van Johnny Depp (56) tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (33) kan doorgaan. De ‘Aquaman’-actrice had een rechter gevraagd de zaak te seponeren, maar die heeft dat geweigerd.

Heard schreef in 2018 een ingezonden stuk voor de Washington Post, waarin ze sprak over haar ervaringen met huiselijk geweld. Ze noemde de naam van Depp daar niet in, maar ze had de acteur wel eerder al beschuldigd van mishandeling. Depp klaagde haar daarom vorig jaar voor 50 miljoen dollar (45 miljoen euro) aan wegens smaad.

Volgens de rechter mogen schrijvers van opiniestukken, zoals dat van Heard, verder gaan dan auteurs van normale artikelen, maar kan er wel degelijk tegen ze geprocedeerd worden als er beschuldigingen in het stuk staan. Depp heeft nog een smaadzaak lopen rond de aantijgingen. Hij heeft The Sun aangeklaagd nadat de Britse krant hem een “vrouwenmepper” had genoemd. Die zaak zou afgelopen week zijn begonnen, maar is vanwege de coronacrisis voor onbepaalde tijd uitgesteld.