Johnny Depp klaagt ex-vrouw aan voor smaad en eist 50 miljoen dollar

02 maart 2019

01u49

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Johnny Depp heeft zijn ex-vrouw Amber Heard aangeklaagd wegens smaad. De acteur eist 50 miljoen dollar omdat ze hem in een artikel in The Washington Post heeft beschuldigd van mishandeling. Dat meldt The Blast, die de hand wist te leggen op de juridische documenten.

In de aanklacht noemt Depp de valse beschuldigingen een middel waarmee de actrice publiciteit probeert te krijgen om haar eigen carrière een boost te geven. Ook stelt de acteur dat juist Amber hem aanviel: "Mevr. Heard is geen slachtoffer van huiselijk geweld; ze is de aanstichter."

De actrice, die van 2015 tot en met 2017 met de acteur getrouwd was, beschuldigde haar ex in 2016 voor het eerst van mishandeling. Volgens Heard gooide de acteur een telefoon naar haar gezicht en zou hij haar daarna meerdere malen met een vuist geslagen hebben. Amber maakte foto's om bewijs te leveren van de mishandeling. Depp zei destijds al dat hier niets van klopte en dat een getuige zijn verhaal ondersteunde.

Eind vorig jaar schreef de actrice ook over de vermeende mishandeling in The Washington Post. In het artikel, waarin ze Depp overigens niet bij naam noemt, zei ze ook dat Depp haar ernstig bedreigde.