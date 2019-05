Johnny Depp geeft ex-vrouw Amber Heard de schuld van afgesneden vinger, in ‘strijd om zijn carrière’: “Haar blauwe plekken waren make-up” MVO

23 mei 2019

11u23 0 Celebrities Johnny Depp geeft zijn ex-vrouw, Amber Heard, de schuld van een verwonding die hij enkele jaren geleden opliep aan zijn hand. Hij moest het topje van zijn vinger er destijds terug aan laten naaien, omdat het volledig was weggesneden. Amerikaanse media menen dat hij zich wapent tegen de beschuldigingen van huiselijk geweld, in de hoop zijn carrière te redden.

In 2015, toen Johnny volop bezig was met de opnames voor ‘Pirates Of The Caribbean’, werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie. De wonde ging namelijk tot op het bot. Volgens bronnen op de set vond het ongeluk echter niet tijdens de opnames plaats, maar in Johnny’s vrije tijd. Depp bleef volhouden dat het een setongelukje was, maar zijn toenmalige vriendin, Amber Heard, beweert iets anders.

Drie operaties

Zij meende dat Depp zijn verwonding zelf had toegebracht, door een telefoon kapot te slaan tegen een aanrecht, terwijl hij haar probeerde aan te vallen. Heard beschuldigde Depp al meermaals van huiselijk geweld, en de rechtszaak tussen de twee loopt nog steeds. Depp blijft namelijk met nieuw bewijsmateriaal komen, waarmee hij haar beweringen wil weerleggen. In een openbaar verslag van hun proces staat zijn statement te lezen. “Ze gooide een fles wodka naar me, omdat ik haar had gevraagd om een voorhuwelijkscontract te tekenen”, verklaart hij. “Het was één van vele flessen die ze gooide, maar in dit geval sneed ik me aan de scherven. Het topje van mijn vinger was volledig afgesneden. Ik moest drie operaties ondergaan om mijn vinger te reconstrueren. Ik vreesde voor mijn vinger, mijn arm, en mijn leven.”

Daarnaast is hij er zeker van dat zij een nepverhaal over zijn vinger aan de media gelekt heeft, om ervoor te zorgen dat de publieke opinie in haar voordeel zou werken.

Miljoenenzaak

Depp klaagt haar nu aan voor 50 miljoen dollar. Eerder, in 2018, diende Heard al klacht tegen Johnny in wegens huiselijk geweld. In de laatste getuigenis van Depp, beschuldigt hij Amber van “het verzinnen van verschillende, wijzigende, valse verhalen in verband met zogenaamde verwondingen die ze opliep”. Zo meent hij dat de blauwe plekken die ze toonde op foto’s gewoon het resultaat waren van een goede schminkster. “Ze heeft ze erop geschilderd.”

Adam Waldman, de advocaat van Depp, liet weten dat zijn cliënt het niet fijn vindt dat de Amerikaanse media zijn “overweldigende bewijslast tegen Heard grotendeels negeert”. “Als je er valselijk van beschuldigd wordt een misbruiker te zijn, dan lijdt je carrière daaronder. Hij is dankbaar voor de vierentwintig ooggetuigen die een statement in zijn voordeel zijn komen afleggen, en de zes anderen die nog moeten getuigen. Velen van hen kent hij zelfs niet persoonlijk.”

Wanhopig

De woordvoerder van Amber Heard zegt niet onder de indruk te zijn van de beschuldigingen. “Dit is gewoon de laatste nieuwe wanhoopspoging van Johnny om zijn carrière te redden van de ondergang”, klinkt het. “Hij wil Amber het zwijgen opleggen, maar dat zal ze niet doen. Ze zal de waarheid blijven verkondigen tot hij moet opdraaien voor zijn daden.”