Johnny Depp gedumpt door 24-jarige Russische danseres SDE

19 november 2019

15u00

Bron: MoS 0 Celebrities Niemand minder dan Johnny Depp (56) is terug vrijgezel. De 24-jarige Polina Glen, met wie de ster sinds april samen was, heeft de acteur gedumpt. De Russische danseres zou het moeilijk gehad hebben met de media-aandacht die aan de relatie met Johnny verbonden was. Dat schrijft The Mail on Sunday.

Het leek er even op of Johnny Depp de ware gevonden had. Polina Glen, een vrouw die 32 jaar jonger is dan de acteur, bracht hem rust, en er werd zelfs aan trouwen gedacht. Maar de Russische danseres maakte een einde aan de relatie. Een insider vertelt aan The Mail on Sunday: “Polina haatte de aandacht die bij de relatie hoorde. Ze vond het echt eng. Ze doet het nu rustig aan in Rusland en heeft Johnny laten weten dat zijn plannen om te trouwen absurd waren.”

(lees verder onder de foto)

De bron laat ook weten dat Polina niet geïnteresseerd was in Johnny’s beroemdheid en écht van hem hield. De danseres zou zich dan ook op de achtergrond gehouden hebben tijdens hun relatie en geprobeerd hebben om zich op haar job als choreografe te focussen. Maar de aanhoudende aandacht voor Johnny, die in een rechtszaak met ex-vrouw Amber Heard verwikkeld is, zou zwaar op haar gewogen hebben. “Zijn niveau van beroemdheid en zijn strijd met Amber werden haar te veel. Johnny was afgeleid vanwege zijn ruzie met Amber. Polina voelde dat de tijd niet juist was voor hen om eender welke verbintenis aan te gaan.”