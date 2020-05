Johnny Depp gaat in de aanval tegen tabloids MVO

14 mei 2020

17u06

Bron: ANP 0 Celebrities Johnny Depp (56) wil een rechtszaak aanspannen tegen News Group Newspapers (NGN), eigenaar van onder meer de Britse tabloidkrant The Sun. Volgens Johnny zou die krant bijna vijftien jaar lang zijn telefoon hebben gehackt om zo gevoelige informatie te kunnen publiceren, meldt The Blast.

De acteur heeft een brief gestuurd aan NGN waarin hij claimt dat er “meerdere malen” inbreuk is gepleegd op zijn privacy en dat er “misbruik” is gemaakt van privégegevens, die via illegale onderschepping van zijn voicemailberichten is vergaard. Het zou gaan om de periode 1996-2010, de tijd waarin zijn twee kinderen geboren zijn.

Volgens Johnny heeft The Sun op basis van “vrienden” van de acteur destijds tweemaal gelekt dat hij en zijn toenmalige partner, Vanessa Paradis, in verwachting waren. Ook de ziekenhuisopname van zijn toen zeven jaar oude dochter Lily-Rose werd toen door de Britse krant breed uitgemeten, iets wat volgens Johnny achteraf gezien ook alleen maar kon omdat ze hem afluisterden.

Het gaat de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur bij de aanklacht niet om geld, maar om principe. Hij wil zijn familie beschermen en wil bovendien dat de krant bekent dat het iets fout heeft gedaan en daar ook voor uitkomt.