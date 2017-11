Johnny Depp en Marilyn Manson houden vrijpartij met twee blonde vrouwen in stoute video MVO

Marylin Manson is zelfs op z'n vijftigste zijn streken nog niet verleerd. In zijn nieuwste videoclip 'KILL4ME' heeft hij een quatrotje met twee vrouwen en... Johnny Depp.

Johnny speelt een nerveuze man, die rondzwerft in een gebouw dat zowel als een kerk als een hotelkamer wordt afgebeeld. Uiteindelijk komt hij bij twee mooie, blonde vrouwen terecht, en de rest is geschiedenis. De clip kan u hieronder bekijken, al is hij niet voor gevoelige zielen.