Johnny Depp door het lint: miljoenenappartement van zijn ex kort en klein geslagen

15 april 2019

09u37

Bron: Daily Mail 10 Celebrities Amber Heard (32) heeft bij de rechtbank foto’s ingediend die moeten aantonen hoe haar penthouse - dat ruim 2,6 miljoen euro waard is - kort en klein werd geslagen door haar ex-man Johnny Depp (55) . Heard beweert dat Depp tijdens een woede-uitbarsting zijn emoties niet meer te baas kon, waarna hij de boel vernielde. De foto’s worden gebruikt als tegenaanval tegen de rechtszaak die Depp heeft aangespannen tegen Amber, omdat zij hem heeft beschuldigd van mishandeling.

Het houdt maar niet op met het moddergooien tussen Johnny Depp en Amber Heard. Ook al is de echtscheiding inmiddels rond, het vechten tussen Depp en Heard blijft maar aanhouden. Zopas werd duidelijk dat Depp zijn ex had aangeklaagd wegens smaad. In de aanklacht stelt de acteur dat Heard met valse beschuldigingen publiciteit probeert te krijgen om haar eigen carrière een boost te geven. Ook stelt de acteur dat juist zij hem aanviel: “Mevr. Heard is geen slachtoffer van huiselijk geweld; ze is de aanstichter.”

Amber ging in de tegenaanval, en beschuldigde Depp eerder al van mishandeling. Volgens Heard gooide de acteur een telefoon naar haar gezicht en zou hij haar daarna meerdere malen met een vuist geslagen hebben. Daar doet ze nu een schepje bovenop: volgens Heard raakten de gemoederen op een bepaald moment zo verhit, dat Johnny haar appartement vernielde. Amber maakte ook foto’s om bewijs te leveren: op foto’s zijn kapotte kledingrekken te zien, alsook een hoop kleding en schoenen die van de trappen werden gegooid. De feiten gebeurde in een penthouse van het Eastern Columbia Building in het centrum van Los Angeles.

Onweerlegbaar bewijs

“Johnny Depp heeft Amber fysiek en mentaal misbruikt. Sinds hun scheiding is Depp niet meer gestopt met het publiekelijk vernederen van mevrouw Heard, en hij probeerde de wereld te laten twijfelen aan haar verhaal, door het misbruik doelbewust te ontkennen”, aldus Eric George, de advocaat van Amber, in een verklaring. “Het verachtelijke gedrag van Depp is al te lang gaande. Wij hebben nu onweerlegbaar bewijs ingediend van het misbruik. Het is betreurenswaardig dat er een jury nodig is om deze voortdurende mishandeling een halt toe te roepen. Maar mevrouw Heard zal elke actie ondernemen die nodig is om de waarheid te laten zegevieren”.

Door de beelden van haar appartement in te dienen, hoopt Heard dat de rechters de rechtszaak van Depp nu zullen afwijzen. De acteur eist meer dan 45 miljoen euro van zijn ex.