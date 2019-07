Johnny Depp dagvaardt James Franco om te getuigen tegen Amber Heard MVO

09u24 0 Celebrities Johnny Depp wil dat James Franco getuigt in de zaak rond zijn vermeende mishandeling van ex Amber Heard. Volgens de advocaten van de acteur is Franco een van de mensen die Heard heeft gezien vlak na het moment waarop Depp een telefoon in het gezicht van zijn toenmalige vrouw zou hebben gegooid.

Op beveiligingsbeelden is te zien dat Franco een dag na het vermeende incident in het voorjaar van 2016 in het appartementencomplex dat Depp en Heard deelde in de lift stapt met de Aquaman-actrice. Volgens The Blast verklaart het juridische team van Depp in rechtbankpapieren dat het zowel Franco als Ambers ex Elon Musk wil spreken als getuige.

De advocaten stellen dat ze bewijs hebben dat de mannen Ambers gezicht hebben gezien “in de dagen en nachten tussen het moment waarop meneer Depp haar zou hebben geraakt en de dag waarop ze naar de politie ging met opgeverfde ‘blauwe plekken’ om een contactverbod te krijgen.”

De dagvaardingen zijn onderdeel van een smaadzaak die Depp eerder dit jaar aanspande tegen Heard. Die gaat onder meer over een essay dat zij schreef over huiselijk geweld, waarin ze haar ex-man niet noemt, maar volgens zijn advocaten wel duidelijk is dat het om hem gaat. Depp ontkent dat er geweld plaatsvond binnen het huwelijk.