Johnny Depp blijft onschuld uitschreeuwen op laatste procesdag: “Dit zijn reputatie vernietigende, carrière om zeep helpende beschuldigingen” TDS

28 juli 2020

15u26

Bron: ANP 1 Celebrities Onder grote belangstelling van fans en de Britse pers arriveerde Johnny Depp (57) dinsdag bij de rechtbank in Londen, waar de laatste dag van de behandeling van de zaak tussen de acteur en tabloid The Sun op het programma staat.

Johnny kwam pas enkele minuten voordat de zitting begon aan. Op de stoep kon hij op veel steun van de fans rekenen die hem toejuichten en met cadeaus en bloemen strooiden. Op video’s is te horen dat ze onder meer “We love you” en “Justice for Johnny” scanderen terwijl de acteur door zijn beveiligers naar de ingang van de rechtbank wordt begeleid. Volgens Britse media leek Johnny in een goed humeur.

De rechtszaak draait om een artikel die The Sun in 2018 publiceerde. Johnny wordt daarin een “vrouwenmishandelaar” genoemd. Hij eist een rectificatie en een fikse schadevergoeding. Tijdens de zaak, die al meer dan twee weken duurt, kwam Johnny’s huwelijk met ex-vrouw Amber Heard veelvuldig aan bod. De voormalige echtelieden beschuldigen elkaar over en weer van mishandeling. Ook dinsdag probeert de advocaat van de acteur de rechter ervan te overtuigen dat zijn cliënt onschuldig is aan de “reputatie vernietigende, carrière om zeep helpende beschuldigingen.”

Omdat Johnny nooit is veroordeeld voor mishandeling, had The Sun hem nooit een “vrouwenmishandelaar” mogen noemen, aldus de advocaat. “Het is niet een simpele beschuldiging: het artikel laat geen ruimte voor twijfel over aan zijn miljoenen lezers.” De advocaat van de tabloid suggereerde dat de acteur zijn gewelddadige gedrag mogelijk niet meer herinnert omdat hij onder invloed was van drank en drugs. “Het feit dat meneer Depp een geschiedenis heeft in het gebruik van alcohol en drugs is niet nieuwswaardig en bewijst daarnaast niets”, reageerde Johnny’s advocaat dinsdag.

In de afgelopen weken kwam tijdens de behandeling van de zaak allerlei details uit het stukgelopen huwelijk tussen Johnny en zijn ex-vrouw Amber Heard aan het licht. Daarbij kwam veelvuldig het drugs- en alcoholgebruik van Johnny ter sprake. Amber beschuldigt haar ex ervan haar vaak te hebben mishandeld terwijl hij onder invloed was. Johnny beweert op zijn beurt juist dat de actrice, met wie hij van 2015 tot en met 2017 getrouwd was, losse handjes had.

Dinsdag is het laatste woord aan de advocaat van Johnny. Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend.

