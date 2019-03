Johnny Depp beticht zijn ex-vrouw van overspel met Elon Musk KD

03 maart 2019

15u38

Bron: ANP 0 Celebrities De ruzie tussen Johnny Depp (55) en Amber Heard (32) is nog lang niet ten einde. Eerder gaven wel al mee dat Johnny Depp zijn ex voor 50 miljoen dollar aangeklaagd heeft wegens smaad. Nu beschuldigt hij haar ook nog eens van overspel tijdens hun huwelijk. Hij beweert dat Amber een affaire had met Elon Musk.

Amber Heard zou volgens Johnny Depp amper een maand nadat zij in het huwelijksbootje waren gestapt, zijn vreemdgegaan met Tesla-oprichter Elon Musk. Dat meldt E! News op basis van juridische stukken. Volgens die stukken zou de actrice tijd hebben doorgebracht met de ondernemer terwijl haar wederhelft het land uit was voor de opnames van een film. Het personeel van het appartementencomplex waar het stel woonde zou het verhaal kunnen bevestigen.

Ook al is de echtscheiding inmiddels rond, het vechten tussen het ex-koppel blijft maar aanhouden. Vrijdag werd duidelijk dat Johnny Depp zijn ex had aangeklaagd wegens smaad. In de aanklacht stelt de acteur dat Amber met valse beschuldigingen publiciteit probeert te krijgen om haar eigen carrière een boost te geven. Ook stelt de acteur dat juist zij hem aanviel. "Ze is geen slachtoffer van huiselijk geweld, ze is de aanstichter”, zegt hij.