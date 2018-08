Johnny Depp beschuldigt ex van bedpoepen: "Die drol was de laatste druppel voor hun huwelijk" MVO

16 augustus 2018

11u27 0 Celebrities Het blijkt dat een drol in bed de druppel was die het huwelijk van Amber Heard en Johnny Depp naar verluidt deed klappen. Volgens The Mirror beschuldigde Johnny zijn ex ervan dat zij in bed had gepoept na een verhitte ruzie.

Volgens bronnen van de krant denkt Johnny dat Amber opzettelijk haar behoefte deed in hun bed, bij wijze van grap, nadat hij twee uur te laat was op haar dertigste verjaardag in 2016. Nadat de 55-jarige acteur hun gezamenlijke appartement in Los Angeles was uitgestormd, vond de schoonmaakster de volgende dag klaarblijkelijk een drol tussen de lakens. Een ingewijde uit Depps kring zegt dat de acteur beweert dat er 'sterk fotografisch bewijs is dat Amber verbindt aan de uitwerpselen' en dat er sprake is van een grap.

Amber heeft via een woordvoerder aan Mirror laten weten dat de poep van haar hondje Boo was. "Boo heeft ernstige darmklachten. Er was nooit sprake van een grap, het is niet gedaan om respectloos te zijn. Het gaat om iets onschuldigs, het is wat huisdieren doen. We hebben er niets anders over te zeggen. Mevrouw Heard gaat verder en wil zich niet met deze onzin inlaten." Heard en Depp stapten in februari 2015 in het huwelijksbootje. In mei 2016 vroeg Heard de scheidingspapieren aan vanwege mishandeling.