Johnny Depp aangeklaagd wegens geweld

10 juli 2018

07u18

Bron: ANP 0 Celebrities Gregg Brooks, een locatiescout voor de film 'Labyrinth', klaagt hoofdrolspeler Johnny Depp aan. De acteur zou zich misdragen hebben op de set: Depp lokte ruzie uit met Brooks en stompte hem vervolgens tweemaal in zijn ribben.

De ruzie ontstond toen Brooks Depp tot de orde riep, nadat het draaien van een scene veel te lang uitliep en de door hem aangevraagde vergunning zou verlopen. Hierop reageerde de acteur agressief en moest hij door zijn bodyguards van de set verwijderd worden. In de aanklacht staat dat 'Brooks pijn heeft geleden, zich vernederd voelde en gewond is geraakt aan lijf en ziel.' Depp zou voorafgaand aan het incident flink gedronken hebben.

Volgens de regisseur van de film, Brad Furman, valt het allemaal wel mee. "Het is allemaal een tikje aangedikt. Depp is altijd hartstikke aardig voor de crew en de mensen die aan de film meewerken. Het maken van een film kan stressvol zijn en dan worden kleine incidentjes opgeblazen tot iets dat het helemaal niet is."

Depp heeft trouwens nog een andere aanklacht aan zijn broek. Twee voormalige bodyguards beweren dat hij schuldig is aan het niet uitbetalen van overuren, het te laat uitbetalen van salarissen en het uitvoeren van onrechtmatige zaken.