Johnny Depp aangeklaagd door ex-bodyguards: "We werden vooral ingezet als babysit en kregen ons loon niet" MVO

02 mei 2018

07u49

Bron: ANP 0 Celebrities Twee voormalige bodyguards van Johnny Depp hebben een aanklacht ingediend tegen de acteur. Volgens hen is Depp schuldig aan het niet uitbetalen van overuren, het te laat uitbetalen van salarissen en het uitvoeren van onrechtmatige zaken.

In de documenten die het medium in handen heeft gekregen, staat dat 'de werknemers werden blootgesteld aan onveilige werksituaties, en voornamelijk werden ingezet als babysitters en chauffeurs voor Depp, zijn kinderen en zijn entourage'. In de papieren zou staan dat een aantal hoge bazen bij de politie van Los Angeles de acteur meerdere malen tegen zichzelf heeft moeten beschermen, vanwege zijn 'donkere' kanten. De twee ex-bodyguards beweren dat ze hun Depp 'meerdere malen uit nachtclubs hebben moeten slepen, omdat hij volledig onder invloed van allerlei substanties was'.

De mannen, genaamd Arreola en Sanchez, werkten voor Depp via het bedrijf Premier Group International. Toen de acteur in 2016 financiële problemen kreeg, gingen ze direct voor hem werken, om hem zo van 'actieve bescherming te voorzien'. En toen begonnen de problemen zich op te stapelen, aldus de ex-werknemers.

Depp zou hen in de periode van mei 2016 tot januari 2018 nooit hun overuren hebben uitbetaald. Ook waren er geen maaltijden of rustperiodes bij in een twaalfurige werkdag.