Johnny de Mol verwelkomt zoontje Johnny

KDL

24 april 2018

10u14

Bron: Instagram 0 Celebrities Heuglijk nieuws ten huize de Mol: Johnny (39) is voor het eerst papa geworden. Zijn verloofde Anouk van Schie (36) is maandag bevallen van een zoontje.

Dat de Nederlandse presentator een zoontje ging krijgen, was geen geheim, maar ook de naam was geen verrassing. Eind vorig jaar verklapte de ex-vriend van voormalig K3-zangeres Josje Huisman namelijk al dat zijn zoontje de naam Johnny zou krijgen. "Het is een familietraditie", vertelde de zoon van John de Mol Jr. en Willeke Alberti toen.

Voor Anouk, die in 2004 bekend werd met het meidengroepje KUS, is het haar tweede kindje. Uit een eerder huwelijk werd dochtertje Kiki (3) geboren.

Hey kleine vriend! Daar ben je dan.. welkom lieve Johnny !! 🙌🏻✨❤️👶🏻🙏🏻 #23april #mamazenmaster #alleseropeneraan #trotsepapa Een foto die is geplaatst door null (@johnnydemolofficial) op 24 apr 2018 om 09:47 CEST