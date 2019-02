John Travolta wordt 65: dat vieren we met 6,5 weetjes SD

18 februari 2019

17u09 0 Celebrities Hollywoodacteur John Travolta mag 65 kaarsjes uitblazen. Nu hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, zetten we 6,5 wist-je-datjes over de beroemde acteur even op een rijtje.

1. John kan schrijven

Je zou het hem misschien niet aangeven, maar Travolta heeft meer talenten dan enkel acteren. Hij is niet alleen een gediplomeerd piloot, maar hij heeft ook een kinderboek op zijn naam staan. Het boek ‘Propeller One-Way Night Coach: A Fable for All Ages’ schreef en illustreerde hij oorspronkelijk voor zijn eigen zoon, maar vond toch zijn weg naar de boekhandels. Niet verwonderlijk voor de vliegtuiggekke acteur, gaat het boek over een jongetje wiens leven voorgoed verandert na zijn eerste vliegtuigreis.

2. John danste met prinses Diana

Lang geleden, in 1985, mocht een 31-jarige John Travolta samen met een 24-jarige prinses Diana over de dansvloer zweven tijdens een gala in het Witte Huis. Travolta vertelde later aan Eén dat hij niet van plan was om met de Britse prinses te dansen. “Het was de vrouw van de president, Nancy Reagan, die zei: ‘Het is haar wens’.” En dus dansten ze 15 minuten lang op de soundtrack van ‘Saturday Night Fever’. Het was een nacht die hij nooit meer zou vergeten, vertelde hij later.

3. John trouwde twee keer met dezelfde vrouw

Travolta trouwde twee keer met actrice Kelly Preston. De twee ontmoetten elkaar in 1987 toen ze aan de film ‘The Experts’ werkten. Vier jaar later trouwden ze voor de eerste keer in Parijs. De ceremonie werd ingezegend door een Franse Scientology-priester, maar net daarom ook ongeldig verklaard. Zeven dagen later trouwde het koppel dan opnieuw in Florida. Travolta is al sinds 1975 lid van Scientology.

(lees verder onder de foto)

3,5. John is even oud als Scientology

Het is een gek toeval, maar de ‘Grease’-acteur is even oud als de kerk waarin hij gelooft. In 1954 werd de eerste Scientology-kerk opgericht in Los Angeles, California, door de voormalige sciencefictionschrijver L. Ron Hubbard.

4. John kan zingen

Hij staat er niet om bekend, maar Travolta zingt ook al eens graag een liedje. In de film ‘Welcome Back, Kotter’ brengt zijn personage het nummer ‘Barbara Anne’ van The Beach Boys, en dat was genoeg voor een platenmaatschappij om hem een contract aan te bieden. Zijn eerste plaat kwam uit in 1976. Zijn single ‘Let Her In’ behaalde zelfs de tiende plaats in de Billboard Hot 100. Het gerucht gaat trouwens dat Michael Jackson ‘Wanna Be Startin’ Something’ voor Travolta schreef, maar het op het laatste nippertje toch zelf opnam.

5. John verloor zijn zoon

In 2009 stierf Jett Travolta, de 16-jarige zoon van John en Kelly, na een beroerte. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. “Het is het ergste wat er ooit in mijn leven is gebeurd”, vertelde de acteur aan BBC. “Eerlijk gezegd, wist ik toen niet of ik dit zou overleven”. Jett leed al jaren aan de ziekte van Kawasaki, een kinderziekte die gekenmerkt wordt door een ontsteking van de bloedvaten.

6. John acteert met dochter Ella Bleu

Ella Bleu Travolta (18) treedt in de voetsporen van haar beroemde ouders. Samen met papa John en anciens als Morgan Freeman en Brendan Fraser speelt ze in de thriller ‘The Poison Rose’. Papa is alvast erg trots. “Ze is zo goed! En artiesten hebben het beste leven. We hebben het gouden ticket naar de wereld, waarom zou ik het iemand ontzeggen?”