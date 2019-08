John Travolta trots op ernstig zieke hartsvriendin Olivia Newton-John SDE

23 augustus 2019

16u54

Bron: ANP 3 Celebrities John Travolta (65) en Olivia Newton-John (70) leerden elkaar in 1978 kennen op de set van ‘Grease’ en zijn sindsdien altijd goede vrienden gebleven. Nu de actrice voor de derde keer met kanker te maken krijgt, staat Travolta dan ook altijd voor haar klaar. Dat vertelt hij aan Entertainment Tonight.

“Ze ziet er echt geweldig uit”, aldus John Travolta. “Ze ziet er niet anders uit dan enkele jaren geleden en ik ben zo trots op haar.” Olivia zelf is het daar roerend mee eens, want vorige week liet ze nog weten dat ze zich - ondanks de kankerdiagnose - prima voelt. “Ik wil dat iedereen het weet: ik ben hier, en het gaat geweldig met me. Het gaat erg goed met me en ik ben erg gezond”, zei ze toen.

Vorig jaar spraken John en Olivia, die geliefden Danny en Sandy speelden in de hitmusical ‘Grease’, al over hun lange vriendschap. "Wanneer je zo'n groot succes meemaakt - dat je nooit meer hebt overtroffen - dan heb je een bijzondere band", zei de acteur destijds. "Ik was er voor haar toen ze een kind kreeg, scheidde en haar zus verloor. Zij was er voor mij toen ik trouwde en kinderen kreeg. Het is geweldig dat we zoveel herinneringen delen."

Olivia kampte in 1992 met borstkanker. In 2013 werd ze behandeld voor een tumor in haar schouder. Dit keer werd er een tumor in haar ruggengraat aangetroffen.