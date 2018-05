John Travolta moet soms huilen om zijn carrière: "Mijn leven is nooit meer hetzelfde geweest na 'Pulp Fiction''" MVO

17 mei 2018

10u46 0 Celebrities John Travolta (64) moet soms huilen om het geluk dat zijn carrière hem heeft gebracht. Dat vertelde de 64-jarige superster op het festival van Cannes, waar hij zijn nieuwste film 'Gotti' aan de pers presenteerde. In de film speelt Travolta de laatste grote maffiabaas die New York kende.

De acteur won 24 jaar geleden met regisseur Quentin Tarantino in Cannes de Gouden Palm voor hun film 'Pulp Fiction'. "Mijn leven is sindsdien nooit meer hetzelfde geweest, ik heb zoveel aan 'Pulp Fiction' te danken", vertelde Travolta tijdens een persgesprek. "We hadden een paar jaar geleden een grote reünie omdat het twintig jaar geleden was dat de film uitkwam. Ik heb mij toen even afgezonderd van de groep omdat ik moest huilen. Ik bedacht me wat ik allemaal aan die film te danken had. Het was een mijlpaal in mijn carrière."

Het is niet de enige mijlpaal van de man die zichzelf ook vereeuwigde met rollen in 'Grease', 'Saturday Night Fever' en 'Face/Off'. De acteur kan niet goed verklaren waarom juist hij in zoveel klassiekers te zien is. "Ik heb wel altijd vrij bewust opengestaan voor mensen met originele ideeën, of met plannen die nog nooit eerder waren gedaan. Dat gold voor 'Grease', dat gold voor 'Pulp Fiction'." Travolta kiest zijn rollen vrij instinctief. "En vergeet niet dat ik ook aan heel veel projecten heb meegewerkt die niet goed uitpakten, en waar ik om dezelfde redenen aan mee deed. Maar daar hoor je mensen gelukkig niet meer over."

Verbaasd

'Grease' viert in Cannes de veertigste verjaardag; donderdagavond was er een speciale vertoning op het strand van de Zuid-Franse badplaats. "Ik ben vooral verbaasd dat ik er zo jong uitzie en nu niet meer", lacht de acteur. "Ik ben blij dat die film zoveel mensen blij heeft gemaakt. 'Grease' is heel simpel, maar juist daardoor heeft het verhaal nu al de harten veroverd van drie generaties. Het blijft zo bijzonder dat jongeren mij op die film aanspreken, tieners. Ik voel het als een voorrecht om dat mee te mogen maken."

Travolta danst overigens nog steeds, maar vooral om in conditie te blijven. "Zeker als ik wat gewicht wil verliezen of weer even in conditie wil komen, zorg ik ervoor dat ik elke dag even dans. Er is niets beter om 'in shape' te komen want je gebruikt echt elk deel van je lichaam. Het maakt niet uit wat voor dans: jazz, ballet, rap, house. En het is trouwens ook een prima remedie tegen stress."