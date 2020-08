John Travolta gebroken na overlijden echtgenote: “Hij probeert de beloften na te komen die hij vlak voor haar dood deed” TDS

26 augustus 2020

11u00

Bron: Closer/Fox News 14 Celebrities John Travolta (66) en zijn gezin gaan door een moeilijke periode. Zijn echtgenote Kelly Preston overleed op 12 juli op 57-jarige leeftijd na een twee jaar durende strijd tegen borstkanker. Uit de overlijdensakte van Kelly, die nu pas werd vrijgegeven, blijkt dat ze thuis is overleden. Vlak v oordat ze stierf, liet de actrice haar gezin beloven om niet alleen te ‘overleven’, maar ook te floreren na haar dood. Al hebben John en hun kinderen Ella (20) en Ben (9) het daar blijkbaar erg moeilijk mee.



Volgens haar overlijdensakte overleed Kelly Preston op 12 juli om 11.46 uur in haar huis in Clearwater, Florida. Haar lichaam werd vervolgens overgebracht naar een nabijgelegen uitvaartcentrum en later werd ze gecremeerd in het Brooksville Crematory in Brooksville, Florida. Tijdens haar laatste momenten werd Kelly omringd door haar geliefden. Verder was amper iemand op de hoogte, want Kelly had er zelf voor gekozen haar gezondheidsstrijd geheim te houden voor de buitenwereld.

John en Kelly waren 28 jaar getrouwd. Telkens wanneer iemand Travolta of Preston het geheim van hun lang en gelukkig huwelijk vroeg, hadden ze hetzelfde antwoord: “Communicatie is de sleutel, wees altijd eerlijk.” De twee waren elkaars steun en toeverlaat en hun liefde werd bezegeld met de komst van hun kinderen. “Mama zijn is zo wonderbaarlijk”, vertelde Kelly eerder, met Ella en Ben aan haar zijde. “Gewoon al de vreugde die ze je brengen.”

Beloften

Vlak voor haar dood had Kelly nog verschillende gesprekken met John en de kinderen, zo schrijven Amerikaanse media. De twee bespraken openhartig de situatie en hoe Johns leven eruit zou horen te zien na haar overlijden. “Alles werd uitgesproken, een hartverscheurend afscheid. Het was helemaal niet gemakkelijk.” Een maand later bieden die tedere momenten nu enige troost aan het rouwende gezin. “Ella is sterk, ze recht de rug om te kunnen helpen”, klinkt het. “Maar Ben mist zijn moeder echt heel erg. En John weet dat Kelly had gewild dat hij uiteindelijk weer aan het werk gaat. Hij had enkele projecten in de maak, maar voorlopig zijn Ella en Ben zijn enige prioriteit.”

Ook veel van Johns beroemde vrienden en collega’s - onder wie Olivia Newton-John, Sylvester Stallone, Bruce Willis en Samuel L. Jackson - hebben hun steun aangeboden. Zo beschrijft Olivia Newton-John Kelly als “een liefdevolle, toegewijde vrouw, moeder en lieve vriendin”. Toch blijft het gezin de komende tijd in afzondering op hun landgoed in Florida om het verlies te verwerken. “Hun huis is gevuld met kleine dingetjes van Kelly, dat is erg geruststellend. Ze hebben ook naar oude foto’s gekeken. Soms heeft dat geholpen, maar soms heeft dat het verdriet erger gemaakt. Het zal nog veel tijd kosten voordat ze weer een redelijk normaal leven kunnen leiden.”

John Travolta heeft inmiddels ook een emotioneel eerbetoon aan zijn overleden vrouw gedeeld. In zijn eerste bericht op Instagram sinds het overlijden van Preston is hij al dansend te zien met dochter Ella in een leeg restaurant. “Met mij dansen was één van de favoriete dingen van Kelly”, schreef hij bij de beelden. “Mijn dochter en ik dansen om haar herinnering te eren.”

