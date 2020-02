John Travolta en Olivia Newton-John kunnen elkaar nog steeds niet loslaten sinds ‘Grease’ TDS

11 februari 2020

Bron: CLOSER 2 Celebrities Het is al meer dan 40 jaar geleden dat ze samen te zien waren in ‘Grease’, nog altijd één van ‘s werelds meest succesvolle en populairste musicals ooit. Maar John Travolta (65) en Olivia Newton-John (71) leven nog altijd op als ze weer samenkomen. “We houden van elkaar”, zeggen de twee in een warmhartig interview met Closer. “ En als je van iemand houdt, dan hou je gewoon contact.”

In de loop der jaren hebben John (65) en Olivia (71) elkaar door dik en dun gesteund. Ze zaten meermaals op de eerste rij om elkaars successen aan te moedigen, maar stonden ook paraat voor houvast in tijden van verdriet. Hun vriendschap werd in der loop der jaren zelfs zo hecht, dat de twee Hollywoodsterren er geregeld samen met hun echtgenoten op uittrekken als viertal.

“We hebben een band die al meer dan 40 jaar teruggaat. We hebben het dus over veel meer dingen dan alleen maar ‘Grease’”, knipoogt Travolta, die zich onlangs bij Olivia aansloot op een evenement in Beverly Hills om hulp te bieden aan Australië, dat hard getroffen werd door de recente bosbranden. “En hij is gewoon een fantastische man”, zegt Olivia. “Ik beschouw hem als een ‘oude’ vriend, hij is bijzonder koesterend en lief.”

Connectie

Dat de twee een connectie hadden, werd volgens Olivia duidelijk toen ze destijds werd benaderd voor de rol van Sandy in de hitmusical. Er werden ook andere actrices gevonden voor de rol - waaronder Marie Osmond, Carrie Fisher van ‘Star Wars’ en Susan Dey van ‘The Partridge Family’ -, maar John had zijn zinnen gezet op Olivia. Hoewel zij op dat moment nog amper ervaring op een filmset had. “John wilde echt dat ík het zou doen. Voor mij was dat één van de beslissende factoren”, herinnert Olivia zich.

Toch was ze erg zenuwachtig toen de opnamen voor ‘Grease’ van start gingen. “Ik was niet zo ervaren als John en ik beheerste zo moeilijk het Amerikaans accent dat ze mijn personage moesten herschrijven”, aldus Olivia. “Ze hebben van mij dan maar een buitenlandse uitwisselingsstudent uit Australië gemaakt.” John stond haar ondertussen van aan de zijlijn aan te moedigen. Hij liet zelfs één keer de camera’s stoppen, zodat Olivia met volle moed een scène opnieuw kon inblikken. “Hij kwam naar me toe en fluisterde in mijn oor: ‘Ik denk dat je het beter kunt’. Dat was een heel genereus gebaar, het is heel genereus voor een acteur om dat te doen.”

Bewondering

Johns bewondering voor Olivia werd enkel groter toen ze samen voor het eerst ‘You’re the One That I Want’ zongen. “We hadden die wisselwerking en het was een nieuw nummer - het maakte geen deel uit van het originele verhaal. Dat was erg opwindend”, zegt Travolta. “We creëerden één van de grootste duetten in de geschiedenis en daar zit schoonheid in.”

Olivia en John bleven al die jaren contact houden. “Olivia is een overlever”, zegt John over Newton-John, die sinds 1992 al drie keer tegen kanker vocht. “Ze kijkt naar het leven alsof het glas halfvol is. Dat is haar mooie, natuurlijke benadering van het leven. Ze heeft veel leven in zich.” Daar is Olivia het mee eens. “Het leven is een geschenk. Ik heb een geweldig leven gehad en ben van plan daar nog lang mee door te gaan. Ik ben aan het winnen van kanker. Ik zie het niet als een strijd. Ik word steeds sterker en beter.”

Vervolg op ‘Grease’?

Aan Olivia en John is al vaak gevraagd of ze ooit weer in de huid van Danny en Sandy zouden kruipen voor een vervolg op ‘Grease’. Maar hoewel ze onlangs deelnamen aan enkele ‘Grease’-evenementen in Florida, zijn er voorlopig geen verdere plannen. “Ik denk dat het beter zo is, dat het blijft wat het is. Omdat het moeilijk is om zo iets iconisch een vervolg te geven”, zegt Olivia. “Al willen we graag iets anders samen doen. Als het goed is, natuurlijk.”