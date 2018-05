John Travolta en Kelly Preston ontdekken éindelijk sociale media: "We moesten van onze dochter" MVO

16 mei 2018

08u50 3 Celebrities John Travolta (64) en zijn vrouw Kelly Preston (55) hebben eindelijk een Instagram- en een Facebook-account genomen. Zij kondigden hun grote stap aan tijdens het festival van Cannes. De eerste post plaatsen ze dinsdagavond samen. Veel fans begroetten het tweetal enthousiast - met likes, weliswaar.

"We houden ons leven normaal graag privé", vertelde Preston tijdens een interview naar aanleiding van haar nieuwe film 'Gotti'. "We wonen ook niet in Los Angeles of New York, we willen het liefst een normaal gezin zijn. Maar we leven in de 21e eeuw: onze dochter Ella zei ons dat we nu toch echt een keer de overstap naar sociale media moesten maken. Dus hier zijn we dan." Ella is 18 jaar, en uiteraard helemaal mee met het sociale media-gebeuren.

Preston speelt samen met haar echtgenoot in de film 'Gotti', die vertelt over de laatste grote maffiabaas die New York kende. John Gotti ontwikkelde zich aan het eind van de twintigste eeuw tot een belangrijke machtsfactor in de misdaadwereld aan de oostkust.

Het tweetal is inmiddels al 27 jaar getrouwd. "Het geheim van een goed huwelijk is dat je altijd samen aan je relatie blijft bouwen", verklapt Preston. "Het gaat allemaal echt niet vanzelf, je moet je relatie levend houden. Samen zijn, samen leuke dingen doen, samen lachen. Eerlijkheid en lachen zijn cruciale elementen in een goede relatie."

Het is nog niet bekend wanneer 'Gotti' in België te zien zal zijn, maar ongeduldige fans kunnen het koppel vanaf nu op z'n minst volgen in de hoop op updates!

Ella has finally convinced @JohnTravolta and I to join Instagram and Facebook! Een foto die is geplaatst door null (@therealkellypreston) op 15 mei 2018 om 16:51 CEST