John Travolta danst met dochter als eerbetoon aan overleden vrouw

23 augustus 2020

John Travolta heeft een mooi eerbetoon aan zijn overleden vrouw Kelly Preston gepost. In zijn eerste Instagrampost sinds het overlijden van Preston is hij al dansend te zien met dochter Ella. "Met mij dansen was een van de favoriete dingen van Kelly", klinkt het.

Travolta postte de video als eerbetoon aan Kelly, die in juli overleed na een lange strijd tegen borstkanker. “Mijn dochter en ik dansen om haar herinnering te eren”, schreef hij bij de video, waarop de twee al dansend in een leeg restaurant te zien zijn.

Het was de eerste post sinds het overlijden van Kelly. Op 13 juli kondigde Travolta het overlijden van zijn vrouw aan op hetzelfde platform. “Het is met pijn in het hart dat ik jullie laat weten dat mijn prachtige echtgenote, Kelly, haar strijd tegen kanker heeft verloren. Ze heeft moedig gevochten en was blij met de vele steun die ze kreeg. Mijn familie en ik zullen haar dokters en verplegers eeuwig dankbaar zijn. Haar leven en de liefde die ze heeft gegeven zullen we ons voor altijd herinneren.” Preston koos ervoor om die strijd geheim te houden.

John en Kelly hadden samen drie kinderen: Ella (20), Benjamin (9) en Jett. Die laatste overleed in januari 2009.

