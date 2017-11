John Travolta beschuldigd door masseur: "Hij greep me bij de billen" MVO

Uit een recent politierapport dat werd vrijgegeven, blijkt dat een jonge masseur John Travolta (63) beschuldigt van aanranding. De acteur zou de jongeman bij zijn blote billen hebben gegrepen, en zou ook compleet naakt zijn komen opdagen voor de massage.

De massage, die plaatsvond in 2000, zou alles behalve volgens plan zijn verlopen: om te beginnen had Travolta veel minder om het lijf dan nodig was, daarnaast bleef hij maar ongepaste opmerkingen maken over homoseksuele fantasieën. Hij verwijderde de handdoek die hem moest bedekken, en vroeg om een "meer intieme" massage. Uit de getuigenis van de destijds 21-jarige masseur blijkt dat de jongen de handdoek maar bleef vervangen in een poging alles netjes te houden, hoe vaak de 'Pulp Fiction'-acteur die ook weghaalde.

Na de massage trok Travolta, die overigens getrouwd is met actrice Kelly Preston (55), naar een sauna. Hij vroeg de jonge masseur om met hem mee te gaan, zodat hij niet alleen hoefde te zitten. De jongeman deed dat, maar voelde zich al snel oncomfortabel, zo zegt hij zelf. In het rapport liet hij optekenen dat Travolta hem wilde masseren - en ook dat vond hij in eerste instantie in orde - tot de acteur hem op ongepaste plekken begon aan te raken, zoals op zijn blote achterwerk.

"Hij vroeg me of ik ooit al met een man naar bed was geweest, en of ik hem daarover wilde vertellen zodat hij iets had om over te fantaseren," klinkt de getuigenis. "Toen ben ik vertrokken." De zaak werd geseponeerd, maar het rapport is nu wel vrijgegeven.

Het is niet de eerste keer dat zulke beschuldigingen aan Travolta's adres worden opgetekend. In 2012 werd hij al een keer aangeklaagd omdat hij 'sex probeerde te hebben met een masseur' in een luxehotel te Beverly Hills.