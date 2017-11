John Stamos wil dolgraag kinderen MVO

08u08

Bron: ANP 0 EPA Celebrities John Stamos zou het "een tragedie" vinden als hij geen kinderen krijgt. Dat zei de 'Full House'-acteur tegen 'Entertainment Tonight'. Nu hij verloofd is, wordt het ook tijd voor de volgende stap.

"Dat is altijd mijn plan geweest, mits ik de juiste vrouw zou vinden. En die heb ik nu," zei 'Uncle Jesse', terwijl zijn kersverse verloofde Caitlin McHugh naast hem stond op de rode loper.

John vroeg Caitlin ten huwelijk in Disneyland, omdat zij een enorme Disney-fan is. Het huwelijk zelf gaat daar naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsvinden: "Ik ben wel een beetje klaar met dat hele Disney-gedoe nu. Misschien als we kinderen hebben, gaan we er weer naar toe," aldus Stamos.