John Stamos vertelt honderduit over de geboorte van zijn zoon: "Andere vrouwen willen dit misschien niet horen, maar hij was er op 20 minuten"

20 april 2018

09u23

Bron: ANP 0 Celebrities Het zoontje van John Stamos (54) kwam vorige week binnen twintig minuten ter wereld. Dat laat de kersverse vader weten in een interview met Extra.

"Dit willen vrouwen misschien niet horen, maar ze was in twintig minuten klaar", vertelt de Full House-ster over zijn vrouw Caitlin. "Het ging zo snel, ze riepen: 'Neem foto's, pak haar been vast', en toen zat het er al op. Maar het was prachtig."

De acteur is dolgelukkig met kleine Billy, die hij naar zijn vader vernoemde. "Het is nog mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik moet er geregeld van huilen." De baby houdt zijn ouders wel aardig bezig, aldus de 54-jarige. "Het gaat heel goed, maar ik ben wel een beetje moe. En ik denk dat er poep op mijn pak zit."