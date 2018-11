John Stamos kreeg wel heel speciale beelden te zien in de ivf-kliniek KD

07 november 2018

09u43

Bron: Busy Tonight 0 Celebrities John Stamos (55) kreeg dit jaar een zoontje via ivf. Bij de voorafgaande spermadonatie kreeg de ‘Fuller House’-acteur toen geen opwindende beelden, maar een aflevering van zijn eigen tv-reeks te zien. Dat onthulde hij in de talkshow ‘Busy Tonight’.

De acteur en zijn vrouw Caitlin McHugh slaagden er niet in om op natuurlijke wijze zwanger te worden, dus probeerden ze het via ivf. Met succes, op 15 april werd hun zoontje Billy geboren.

In de talkshow ‘Busy Tonight’ heeft John nu een pikant detail onthuld over wat er gebeurde in het kamertje waar hij een spermastaal moest afgeven. “Als je stimulatie nodig hebt, er zijn video’s en een tv”, zei een medewerker tegen de acteur. Maar toen de Hollywoodster het tv-toestel aanzette, waren er geen pornografische beelden te zien. Wel zag hij een aflevering van zijn eigen tv-reeks ‘Fuller House’.

De acteur, die ‘Uncle Jesse’ speelt in de reeks, kon er best mee lachen. “Als ik dan toch ga masturberen terwijl ik naar mezelf kijk, dan liever naar mijn jongere zelf”, lacht hij, verwijzend naar ‘Full House’, de originele reeks waarin hij als 24-jarige de hoofdrol vertolkte. Gêne kende hij niet bij het vertellen van zijn verhaal, de Amerikaan oogde zelfs heel enthousiast. “Ik wil dit verhaal al zolang vertellen", klinkt het.