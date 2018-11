John Mayer stopte met drinken na zwaar feestje bij Drake TK

13 november 2018

08u43

Een heuglijk moment voor John Mayer: de zanger vierde deze week dat hij al twee jaar geen druppel alcohol meer heeft gedronken. En die prestatie heeft hij niet alleen aan zichzelf, maar ook aan zijn collega Drake te danken.

“Ik was op het feestje voor Drake's dertigste verjaardag en ik ging compleet los. Zette mezelf eigenlijk goed voor schut. Ik had zoveel gedronken dat ik nog dagenlang van de kaart was voor ik hersteld was van de zware kater. Toen stelde ik mezelf de vraag of ik hier nog wel zo'n zin in had. Nee dus," aldus John.

De zanger stopte abrupt met het consumeren van alcohol en besteedde de tijd die hij normaal nodig had om te herstellen aan het maken van muziek. "Ik ging mee op vier tournees, speelde in twee bands en vond het prima om de wereld rond te vliegen. Het ging wel niet allemaal ineens fantastisch en het was best wel moeilijk soms, omdat ik mijn leven saai vond zonder dat 'drankroesje'. Maar na een poosje ging het beter en omarmde ik het gevoel. Nu word ik wakker en denk ik: doe mij nog maar zo'n dag als gisteren."