John Mayer slachtoffer van inbraak MVO

11 augustus 2018

16u14

Bron: ANP 0 Celebrities John Mayer is vrijdag het slachtoffer geworden van een inbraak. De dader of daders keerden zijn hele huis in Beverly Hills ondersteboven en namen voor ruim 100.000 tot 200.000 dollar aan spullen mee.

De buit bestond onder meer uit kostbare horloges. De dieven wisten binnen te komen door een ruitje in de slaapkamer in te tikken. Op het moment van de inbraak was er niemand thuis. De politie onderzoekt de zaak.