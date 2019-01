John Malkovich speelt hoofdrol in toneelstuk over Harvey Weinstein: “Mensen zullen niet van dit stuk houden, maar wat kan ik daaraan doen?” KDL

29 januari 2019

10u18

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse acteur John Malkovich (65) speelt de hoofdrol in het toneelstuk ‘Bitter Wheat’ dat gaat over de in ongenade gevallen filmbaas Harvey Weinstein. “Het is zeker mogelijk dat het stuk mensen zal verontrusten”, vertelt de acteur aan de BBC.

Volgens Malkovich wordt het een zwarte komedie over een mediamogul die zich zeer slecht gedraagt. “Natuurlijk kan het mensen van streek maken die de ellende hebben meegemaakt die het toneelstuk bevat, laat zien en beschrijft. Heel wat mensen zullen niet van dit stuk gaan houden. Maar wat kan ik daaraan doen? Persoonlijk vind ik het een geweldig stuk”, aldus Malkovich. Malkovich is vooral bekend van films als ‘Dangerous Liaisons’, ‘Being John Malkovich’, ‘Con Air’ en ‘Mulholland Drive’. In het toneelstuk speelt de acteur de rol van Barney Fein, een verdorven Hollywoodproducent. Het personage is gebaseerd op die andere gevallen Hollywoodproducent, Harvey Weinstein.

(Lees verder onder de foto)

Meer dan zestig vrouwen

Weinstein wordt verdacht van seksueel misbruik en verkrachting. Meer dan zestig vrouwen beweren dat de producent seksueel ongewenst gedrag tegen hen heeft vertoond, hun verhalen brachten vorig jaar de #MeToo-beweging op gang. Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt het gedrag van Weinstein onderzocht.

‘Bitter Wheat’ gaat komende zomer in première op West-End in Londen en is geschreven en geregisseerd door David Mamet die voor zijn eerdere werk al eens een Pulitzer Prize ontving.