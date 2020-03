John Legend stopt als stem van Google Assistant MVO

06 maart 2020

18u42

Bron: ANP 0 Celebrities Voor wie John Legend (41) nog niet om een serenade heeft gevraagd via Google Assistant, heeft daar nog tot 23 maart de tijd voor. Google kondigde vrijdag namelijk aan dat de muzikant over een paar weken stopt als stem van de virtuele assistent, bijna een jaar nadat hij beschikbaar kwam. Het was vanaf het begin al de bedoeling dat zijn stemgeluid voor een bepaalde tijd beschikbaar zou zijn in de app.

Johns stem is te horen bij een bepaald aantal zoekvragen, zoals het weerbericht en vragen die specifiek voor hem ontworpen zijn. Zo kan hij ‘Happy Birthday’ zingen, met een zachte stem “good morning” zeggen en wat vertellen over zijn favoriete muziek. Om zijn stem te activeren, moet tegen de Google Assistant gezegd worden: “Hey Google, talk like a Legend”.

Google Assistant is een app die via spraakherkenning ingezet kan worden om bijvoorbeeld je planning te beheren, je te helpen bij dagelijkse taken of het bedienen van smarthome-apparaten. Een andere bekende stem die te horen is in de app is die van comedian en actrice Issa Rae (35). Het techbedrijf heeft niet gezegd of het haar stem ook gaat verwijderen.