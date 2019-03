John Legend geeft update over zijn zwemlessen: “Ik heb dezelfde leraar als mijn zoontje van 10 maanden” SD

20 maart 2019

20u14

Bron: PEOPLE 0 Celebrities John Legend (40) besloot enkele maanden geleden om voor het eerst in 35 jaar zwemlessen te nemen. In een interview met PEOPLE vertelt hij hoe blij hij is dat hij eindelijk de sprong waagde en dat hij daar zijn dochter Luna (2) voor te danken heeft.

“Luna is degene die me hiervoor enthousiast maakte, want we waren net begonnen met haar lessen te geven”, vertelt hij in PEOPLE. “Zelfs Miles (Johns zoontje van 10 maanden oud, red.) krijgt nu lessen. Hij begon voor mij met zwemles, en we hebben nu dezelfde leraar.”

De vooruitgang is sinds januari alvast zichtbaar, zegt de ‘All Of Me’-zanger. “Ik ben zeker nog niet waar ik moet zijn, maar ik ben wel een stuk beter dan ik was, en we zijn nog maar een paar maanden ver. Ik ben echt blij. Het is leuk om te leren en om je veel zelfverzekerder te voelen in het zwembad.”

“Ik was nooit bang om in het zwembad te gaan, maar ik was wél bang om in het diepe te gaan”, vertelt Legend verder. “Ik ben blij dat ik nu eindelijk met minder angst kan leven en met mijn kinderen kan gaan zwemmen. Dit biedt gewoon zo veel meer mogelijkheden. Ik wil me comfortabel voelen in elke situatie met water, of we nu in een boot op de oceaan zijn, of in een zwembad.”

Freestyle stroke is improving! pic.twitter.com/2uscor1MGb John Legend(@ johnlegend) link