John Legend en Chrissy Teigen vieren de verjaardag van Donald Trump op hun eigen manier

15 juni 2018

Bron: Instagram 0 Celebrities Chrissy Teigen, John Legend en hun twee kinderen hebben elk 72.000 dollar geschonken aan ACLU, een organisatie die opkomt voor de rechten van migranten. Het bedrag is een sneer naar Donald Trump, die net 72 jaar is geworden.

'Gelukkige verjaardag', schreef Chrissy Teigen bij een Instagrampost die ze online plaatste. De vrouw van zanger John Legend feliciteerde de president van de Verenigde Staten op sarcastische wijze. Het model heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze Trump en zijn rechtse beleid haat. Om hem een hak te zetten, steunde ze ACLU, een organisatie die de president al meerdere malen terugfloot.

Chrissy vertelt in de post geschokt te zijn door het onmenselijke beleid van Trump, waarbij vluchtelingengezinnen uit elkaar gerukt worden. "Deze daden zijn gemeen, anti-familie en druisen in tegen alles waar dit land volgens ons zou voor moeten staan. ACLU is vastberaden de rechten en menselijkheid van deze kwetsbare families te verdedigen", leest haar relaas op Instagram. "De president viert vandaag zijn 72ste verjaardag. Om dit te vieren heeft elk lid van ons gezin 72.000 dollar (zo'n 62.000 euro) gedoneerd aan ACLU." In totaal doneerde het viertal dus meer dan 240.000 euro. Chrissy roept haar volgers ook op om ACLU te steunen. Het initiatief wordt laaiend enthousiast onthaald door haar achterban.