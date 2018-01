John Legend en Chrissy Teigen doneren 160.000 euro aan #TimesUp MVO

30 januari 2018

06u20 0 Celebrities Het sterrenkoppel John Legend en Chrissy Teigen heeft ruim 160.000 euro gedoneerd aan #TimesUp, ten behoeve van de Amerikaanse turnsters. Honderden gymnasten zijn de afgelopen jaren seksueel misbruikt door teamarts Larry Nassar, tegen wie de atletes de afgelopen weken massaal getuigden. Nassar kreeg een celstraf van 175 jaar opgelegd door de rechter.

Chrissy mengde zich al eerder in de discussie rondom de Amerikaanse Olympisch turnster McKayla Maroney, die een boete van 80.000 euro zou krijgen van de turnbond, als ze zich publiekelijk over de praktijken van Nassar zou uitlaten. Maroney had hiervoor zwijggeld toegekend gekregen, maar dat viel helemaal verkeerd bij de vrouw van John Legend. "McKayla, ik zou me vereerd voelen om deze boete voor jou te betalen." Al snel daarna reageerde de turnbond, dat 'niemand een boete opgelegd krijgt en alle ruimte krijgt om te spreken'.

Het koppel, dat gisteren bekend maakte hun gezin uit te breiden met een zoontje, stortte het geld op de GoFundMe pagina van #TimesUp, die als doel heeft een einde te maken aan seksueel misbruik en seksuele discriminatie. Binnen een maand tijd is er al ruim 15 miljoen euro opgehaald.