John Cleese liep in Nederland rond, maar niemand herkende hem

13 september 2019

11u39

Bron: AD 0 Celebrities Al bijna een jaar kijken fans van John Cleese (79) reikhalzend uit naar zijn onemanshow ‘The last time to see me before I die’ in Nederland. Wie geluk had, kon de wereldberoemde komiek bij toeval in de Bossche binnenstad al tegen het lijf lopen. Opvallend genoeg herkenden maar weinig mensen hem.

Anna Timmerman (72) uit Vught was een van de weinigen die de rasentertainer wel onmiddellijk herkende. “Ik kon mijn ogen niet geloven. Ja, zoiets verwacht je niet in Den Bosch. Toen ik wist dat hij optreedt, is het kwartje gevallen.” Ook Teddy Holterman (23) en Lynn van Meurs, twee medewerkers van café De Druif op de Markt waar Cleese even neerstreek, reageerden verbaasd. “Eerlijk gezegd hadden we eerst helemaal niet in de gaten dat zo’n wereldberoemd persoon bij ons op het terras zat, met een latte macchiato met karamelsiroop aan zijn lippen. Nadat een andere bezoeker ons had getipt, hebben we snel gegoogled. En ja hoor, het was hem echt!”, aldus Holterman.